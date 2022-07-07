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Общество7 июля 2022 13:09

В Рязани эвакуировали автомобили, незаконно вставшие на места для инвалидов

Профилактические мероприятия прошли у гипермаркета «Леруа Мерлен»
Источник:kp.ru
Нарушительй правил парковки ждет штраф. Фото: RZN LIFE.

Нарушительй правил парковки ждет штраф. Фото: RZN LIFE.

7 июля у строительного гипермаркета «Леруа Мерлен» со стоянки массово эвакуировали автомобили. Об этом сообщил Telegram-канал RZN LIFE.

По словам очевидцев, увозили автомобили, незаконно вставшие на места, предназначенные для инвалидов.

В соответствии с частью 2 статьи 12.19 КоАП нарушение правил остановки или стоянки в местах, отведенных для стоянки автомобилей инвалидов, влечет наложение штрафа в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, за нарушение запрета эвакуатор может отвезти машину на штрафную стоянку.