В Рязани эвакуировали автомобили, незаконно вставшие на места для инвалидов

Нарушительй правил парковки ждет штраф. Фото: RZN LIFE.

7 июля у строительного гипермаркета «Леруа Мерлен» со стоянки массово эвакуировали автомобили. Об этом сообщил Telegram-канал RZN LIFE.

По словам очевидцев, увозили автомобили, незаконно вставшие на места, предназначенные для инвалидов.

В соответствии с частью 2 статьи 12.19 КоАП нарушение правил остановки или стоянки в местах, отведенных для стоянки автомобилей инвалидов, влечет наложение штрафа в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, за нарушение запрета эвакуатор может отвезти машину на штрафную стоянку.