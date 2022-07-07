Треть продуктов, поставляемых в рязанские соцучреждения, оказалась фальсификатом

Треть продуктов, поставляемых в социальные учреждения Рязанской области, при проверке оказалась фальсификатом. Требованиям по качеству и безопасности продовольствия не соответствовали 34% отобранных Россельхознадзором проб. Об этом 6 июля на заседании в региональном правительстве сообщил глава управления по Рязанской и Тамбовской областям Олег Наумов.

«За 6 месяцев текущего года наблюдается тенденция увеличения выявленных несоответствий до 37%», - сообщает пресс-служба ведомства со слов Наумова.

Среди производителей фальсификата руководитель отметил несколько организаций: ООО «Микс» (Рыбновский район), ООО «ОптТорг» (Клепиковский район), ООО «Тырновский молочный завод» (Шиловский район), ООО «Марка» (Пронский район), ОАО «Кораблинский молзавод» (Кораблинский район).

«Ситуация с поставками в социально значимые учреждения Рязанской области пищевой продукции требует кардинальных изменений и усовершенствования процедур закупок», - заключил Наумов.