Журналистов вывели из зала Рязанской городской Думы

7 июля в Рязанской городской Думе обсудили конфликт между депутатами Александром Сидоровым и Алексеем Захаровым. Об этом сообщает издание YA.62.

Напомним, 23 июня в конце заседания произошла словесная перепалка вовремя которой Сидоров пообещал своему коллеге засунуть микрофон в одно место.

Отмечается, что рассмотрение вопроса прошло в закрытом режиме. Журналистов и гостей попросили покинуть зал заседаний.

Примечательно, что на обсуждении присутствовал только один участник конфликта - Александр Сидоров. Алексей Захаров в настоящий момент находится в отпуске.