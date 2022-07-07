Житель Скопина опрокинул многотонную фуру на одной из улиц Новомичуринска

Фура легла на бок на одной из улиц Новомичуринска.

В Новомичуринске фура легла на бок после дорожно-транспортного происшествия. Инцидент случился вечером 6 июля около дома №1 по улице Промышленной. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

По предварительной информации, 53-летний житель Скопина, управляя грузовиком Scania с полуприцепом, превысил скорость на повороте и не справился с управлением. В итоге массивную машину занесло, и она опрокинулась.

Водитель не справился с управлением при повороте, грузовик занесло, и он опрокинулся.

В результате ДТП водитель фуры получил травмы и обращался за медицинской помощью. По факту произошедшего областная Госавтоинспекция проводит проверку.