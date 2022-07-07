Для уничтожения пней в Рязани могут создать бригаду корчевателей.

Для ликвидации почти двух тысяч пней в Рязани власти задумались о создании бригады корчевателей. Об этом стало известно 7 июля на заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Рязанской городской Думы.

По данным МедиаРязань, начальник управления благоустройства города Юрий Фурфурак доложил, что на удаление пней в Рязани есть три возможных варианта:

- подрядчик по госконтракту с помощью корчевателя углубляется на 40 см и измельчает остатки деревьев. Стоимость работ составляет 2 тысячи в день. Высадка на этих местах новых деревьев обойдется еще в 6 млн рублей при цене 3 тысячи рублей за один саженец. Общая сумма контракта составит примерно 10 млн рублей;

- дирекция благоустройства Рязани приобретает два корчевателя за 5 млн рублей, создает две бригады корчевателей по четыре-пять человек с зарплатой около 20 тысяч рублей. Покупка деревьев в рязанских питомниках по 400 рублей. Все это обойдется бюджету в 8 млн рублей. Работы растянутся примерно на год;

- третий способ – химический, но его на территории Рязани лучше не использовать.

По словам Фурфурака, в настоящее время в бюджете нет денег ни на один из способов борьбы с пнями.

Депутаты обсудили ситуацию и пришли к выводу, что корчеватели в хозяйстве пригодятся в любом случае.

«Нужно заложить механизм, купить хотя бы один корчеватель, должны быть работники. И начать убирать пни там, где они мешают, на улицах. Будем закладывать на это деньги», - резюмировала председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова.

21 апреля депутаты поручили мэрии пересчитать пни после спиленных деревьев в центре города. Ранее чиновники ответили «КП-Рязань», что бороться с пнями не собираются (читать подробнее с фото).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!