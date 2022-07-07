Локальные дожди, грозы и жара в +32 градуса ждут Рязанскую область 8 июля

В пятницу, 8 июля, температурный фон в Рязанской области практически не претерпит изменений. Областные метеорологи ожидают, что столбики термометров местами снова преодолеют отметку в +30 градусов.

В ночные часы умеренно тепло – в Рязани +16…+18, в регионе +14…+19. Днем в областном центре +29…+31, в районах местами жара до +32 градусов. Ветер поменяет направление с южного на северо-восточный, его скорость не превысит 10 метров в секунду.

Что же касается осадков, то кратковременные дожди в сопровождении гроз прольются лишь в дневные часы и будут локальными.

По прогнозам специалистов Росгидромета, жаркая и душная погода в центре страны продержится еще 2 – 3 дня. После чего с запада нагрянет атмосферный фронт, который, пусть и ненадолго, но все же остудит перегретый воздух и добавит прохладных дождей.