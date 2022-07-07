«Всегда оставалась человеком»: какой была девочка, чья жизнь оборвалась на карьере в Туме

Жертвой несчастного случая на затопленном карьере в поселке Тума стала волонтер отряда «Открытые сердца».

Жертвой несчастного случая на затопленном карьере в поселке Тума стала ученица Тумской СОШ №46. 15-летняя девочка по имени Виктория была волонтером отряда «Открытые сердца», рассказал знавший ее юноша.

«Огромная потеря для посёлка и волонтерского сообщества Клепиковского района. Вика была добрым и отзывчивым человеком... Таких как она можно гордо назвать ВОЛОНТЕР! Я был знаком с ней, и всегда был поражен ее оптимизму... В любой ситуации она всегда была на позитиве, и что самое главное, она всегда оставалась человеком!», - написал Андрей Сусоров.

Андрей отметил, что волонтеры Клепиковского района скорбят и выражают искренние соболезнования родным погибшей девочки.

Прощание с Викторией состоялось 7 июля в Троицком храме поселка Тума.

Трагедия случилась 5 июля. Девочка внезапно ушла под воду. Ее вытащили, но спасти не смогли.