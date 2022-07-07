Мусульмане в Рязани 9 июля отметят праздник Курбан-байрам – 2022

Курбан-байрам в Рязани 2022: мусульмане отметят праздник 9 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

9 июля мусульмане Рязани и области отметят главный праздник ислама – Курбан-байрам (Ид аль-Адха). В праздничные дни мусульмане вспоминают историю пророка Ибрахима, молят Аллаха о прощении и благополучии, а также приносят в жертву ради Всевышнего Аллаха жертвенных животных.

Начало мероприятий у молельного дома в Дягилеве начнутся в 05:00, поздравления - в 06:00, коллективный намаз в 06:30.

«Не забывайте документы, паркуйте авто правильно», - говорится в сообщении Духовного управления мусульман Рязанской области.

Ранее мусульмане в очередной раз напомнили властям, что в Рязани по-прежнему нет мечети, верующие вынуждены молиться на улице (читать подробнее).

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