В Брыкином Бору заметили и сфотографировали редкую прекрасную бабочку

В поселке Брыкин Бор Спасского района на территории центральной усадьбы Окского заповедника заметили редкую бабочку - эверсманнию украшенную. Фото: Анна Николаева

В поселке Брыкин Бор Спасского района, на территории центральной усадьбы Окского заповедника заметили эверсманнию украшенную. Как сообщает пресс-служба заповедника, это редкий вид бабочек из семейства ураний, внесенный в Красные книги Рязанской области и соседних регионов.

«В Брыкином Бору бабочка отмечается несколько лет подряд, но всегда единично. В области встречается локально, предпочитает увлажненные участки с высоким травостоем», - рассказала старший научный сотрудник, кандидат биологических наук Анна Николаева.

Также Анна Михайловна отмечает, что в Европейской России и Сибири эверсманния украшенная - единственный представитель ураний (по другой систематике эпиплемид). Этот реликтовый вид широколиственных лесов назван в честь натуралиста 19-го века Эдуарда Александровича Эверсмана.