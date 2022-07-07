Мамы подростков, якобы держащих в страхе бабушек Горрощи, прокомментировали конфликт

Мамы мальчиков, якобы держащих в страхе бабушек Горрощи, прокомментировали конфликт.

На историю с подростками, держащими в страхе старушек Горрощи, последовала реакция матерей юных сорванцов. Свое мнение в четверг, 7 июля, жительницы областного центра высказали в комментариях к посту в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Рязанка Владлена охарактеризовала все происходящее, как «неправду от начала и до конца». Женщина рассказала, что главным действующим лицом этой истории являются вовсе не мальчики, а дама средних лет с кошкой. По словам жительницы областного центра, конфликт начался, после того как один из подростков прогнал животное с дороги. В ответ владелица питомца нецензурно обругала ребят. С той поры мальчики стали «подшучивать» над обидчицей.

- Они мимо идут – обязательно или крикнут в ее сторону дразнилку или камушка мелких 3-4 штуки в окно запустят, чтоб выудить из дома. Она гонялась за ними. Кто так в детстве не делал? – рассказала рязанка.

Женщина добавила, что подростки уже ходили к хозяйке кошки на поклон с извинениями, но она их не приняла и заявила, что будет гонять их и дальше. Более того, рогаток, фигурирующих в жалобе, у ребятни никогда не было и нет, как нет и разбитых стекол. Рязанка заявила, что будет обращаться с жалобой в прокуратуру.

Другая жительница областного центра Ульяна представилась матерью одного из мальчиков и сообщила, что ее сын не мог этого делать, тем более две недели, так как его не было в Рязани. Женщина возмущена обвинениями и оскорблениями в адрес детей и заверила, что будет разбираться.