Деревья рубят – крест стоит. Продолжается реконструкция Северной окружной дороги в Рязани

На месте реконструкции Северной окружной дороги расчищают территорию от деревьев.

В Рязани продолжается реконструкция Северной окружной дороги за 755 млн рублей. В настоящее время рабочие вырубают деревья, расчищая территорию, видимо, для расширения полос. Примечательно, что крест, своеобразный кенотаф, который установили больше десяти лет назад на месте смертельного ДТП, дорожники пока не демонтировали.

Памятный крест установили на обочине Северной окружной дороги более 10 лет назад, в последние годы его практически не было видно из-за деревьев и кустарников.

Ранее сообщалось, что наряду с заменой покрытия на участке протяженностью около 3,5 км дорожники планируют расширить полосы, обустроить тротуары, велодорожки и другое (читать подробнее).

Рабочие работают с раннего утра.

Десятки деревьев в рамках реконструкции Северной окружной дороги уже вырубили.

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