Три улицы Рязани лишились холодной воды 7 июля

Четверг, 7 июля, в Рязани не обойдется без отключений холодной воды. В этот раз коммуникации ремонтируют в микрорайоне Канищево и поселке Приокский. По информации городского «Водоканала», без холодной воды до вечера останутся несколько многоэтажек на улицах Интернациональной и Бирюзова, а также жилой дом на улице Дачной.

С 9.10 до 17.00 выключили воду по следующим адресам в Канищеве:

- улица Бирюзова, дома 1 корпус 1, 1 корпус 2, 1 корпус 3, 1 корпус 8;

- улица Интернациональная, дом 1.

С 9.45 до 17.00:

- улица Бирюзова, дома 1 корпус 4, 1 корпус 5, 1 корпус 6, 1 корпус 7, 1, 2 корпус 1.

С 9.25 до 17.00 приостановится холодное водоснабжение в доме №5 по улице Дачной.