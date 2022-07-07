Две иномарки улетели в кювет в Касимовском районе.

В Касимовском районе 67-летний местный житель не рассчитал свои силы при обгоне и устроил ДТП. Инцидент случился вечером 6 июля в поселке Крутоярский. Подробности рассказали в пресс-службе областного УМВД.

По предварительным данным, пенсионер, управляя транспортером Volkswagen и выполняя обгон, не убедился в его безопасности, вследствие чего столкнулся с KIA Sportage, которая в этот момент поворачивала налево. За рулем машины была 20-летняя москвичка.

В результате аварии автомобили оказались в кювете, а оба водителя получили травмы и обращались за медицинской помощью.

В ДТП пострадали водители обеих машин.

По факту ДТП областная Госавтоинспекция ведет проверку и уточняет все обстоятельства произошедшего.