Рязанцы сообщили о хулиганах с рогатками, якобы держащих в страхе бабушек

В Рязани трое малолетних хулиганов якобы стреляют из рогаток по окнам домов и даже по ногам пожилым людям.

В Рязани трое малолетних хулиганов стреляют из рогаток по окнам домов и якобы даже по ногам пожилым людям. Как утверждает подписчица группы «Новости Рязани ВКонтакте», сорванцы две недели подряд «держат в страхе бабушек» в частном секторе Горрощи.

«Они изготовили рогатки и стреляют по окнам в вечернее время, на замечания взрослых - кроют по матушке», - рассказывает рязанка Елена Аксенова.

Также, по ее словам, пареньки дожидаются, когда пенсионерки выходят на улицу, и якобы бьют из рогаток по ногам.

«Такое поведение - подлость! Это надо понимать с детства», - справедливо отмечает женщина.

Людей, узнавших хулиганов, она просит сообщить об этом.

Позже за мальчиков вступились их матери. Они заметили, что главным действующим лицом этой истории являются вовсе не дети, а не поладившая с ними дама средних лет с кошкой. Из комментария одной из женщин, которая теперь намерена обращаться в прокуратуру, следует, что рогаток, фигурирующих в жалобе, у ребятни никогда не было и нет, как нет и разбитых стекол (читать подробнее).