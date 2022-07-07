В Рязани прошел чемпионат по 3D-моделированию Bevel Cup Masters

Победителям чемпионата были вручены ценные призы.

В мае 2022 года рязанским подразделением Мобильного Кванториума при поддержке организации «Офицеры России» среди обучающихся был проведен чемпионат по 3D-моделированию «Bevel Cup Masters». Участникам предстояло проверить свои навыки в построении сцены с танком за четыре дня в программе для моделирования «Blender», включая создание окружения и постановку освещения. Всеми участниками чемпионата были получены ценный опыт и рекомендации экспертов.

«Это был один из наших первых опытов проведения чемпионата среди детей Мобильного Кванториума, и победители чемпионата - это демонстрация результата нашей деятельности и кропотливой работы учеников по изучению предмета. Дистанционная форма проведения чемпионата среди ребят из разных школ и городов подстегнула соревновательный дух в детях и, несмотря на проведение под конец учебного года, участники максимально выложились. Проведение подобных мероприятий привлекает интерес других школьников и таким образом популяризирует как техническое творчество, так и нашу деятельность», - подвел итоги организатор и педагог Мобильного Кванториума Дмитрий Горин.

На днях победителям чемпионата были вручены ценные призы, которые пригодятся им для продолжения обучения.

Призовые места распределились следующим образом:

1 место - Прохоровский Владислав;

2 место - Лепокуров Илья;

3 место - Бикбаев Тихон.

Напомним, что рязанский Мобильный Кванториум - это передвижной технопарк, оснащенный современным оборудованием. Педагоги мобильного технопарка обучают детей школьного возраста по программам дополнительного образования технической направленности в городах Рязанской области - Спас-Клепики, Тума, Касимов, Сасово, Скопин, Новомичуринск и Михайлов на базе крупных школ.