Новую поликлинику построят в рязанском поселке Шлаковом

Новую поликлинику построят в рязанском поселке Шлаковый.

В рязанском поселке Шлаковый построят новую поликлинику, об этом в своем аккаунте в соцсети рассказала глава муниципального образования Татьяна Панфилова. Вопрос строительства чиновники минздрава и администрации Рязани, а также представители застройщика обсудили в среду, 6 июля, в рязанской гордуме.

Возвести новое лечебное учреждение планируют в районе дома №9 по Куйбышевскому шоссе – там есть 26 соток свободной муниципальной земли. На этой территории вполне разместится здание в два или три этажа на 250 посещений в смену. Как отметила Татьяна Панфилова, этот участок наиболее удобен для жителей, так как находится в доступной близости от жилых домов.

Представители мэрии заверили, что город готов передать территорию в областную собственность. Для этого нужно внести изменения в проект планировки территории, после чего регион подготовит проектную документацию и направит заявку для включения в федеральный проект модернизации первичного звена здравоохранения.

Глава муниципального образования рассказала, что начинала прорабатывать этот вопрос несколько месяцев назад на встречах с жителями Шлакового и пообещала держать ситуацию на контроле и постоянно следить за тем, как движется процесс.

- Лучшего места для поликлиники не найти. Уверена, что жители поселка Шлаковый нас поддержат, - написала Татьяна Панфилова.

Также она затронула вопрос расселения старых домов. По ее словам, застройщик планирует предоставить людям другое жилье до конца 2022 года, а после завершения строительства первой очереди – построить новый детский сад на 120 мест. Помимо этого, обсуждается создание небольшого сквера в микрорайоне и восстановление символа поселка – скульптуры слоника на Куйбышевском шоссе.