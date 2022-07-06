Рязанского депутата Госдумы Андрея Макарова госпитализировали с коронавирусом

Депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров заболел коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Госдумы от Рязанской области и председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров госпитализирован с коронавирусом. Об этом в среду, 6 июля, сообщил Телеграм-канал SHOT.

67-летний политик проходит лечение в 52-ой городской клинической больнице в Москве. Он находится в отделении ревматологии. Состояние Макарова врачи оценивают как средней степени тяжести.

Ранее специалисты регионального Роспотребнадзора спрогнозировали возвращение коронавируса в Рязанскую область. А в городской поликлинике №2 рязанцев уже приглашают пройти ревакцинацию (читать подробнее).