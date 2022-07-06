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Здоровье6 июля 2022 15:31

Рязанского депутата Госдумы Андрея Макарова госпитализировали с коронавирусом

Состояние 67-летнего политика оценивается как средней степени тяжести
Источник:kp.ru
Депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров заболел коронавирусом.

Депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров заболел коронавирусом.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Госдумы от Рязанской области и председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров госпитализирован с коронавирусом. Об этом в среду, 6 июля, сообщил Телеграм-канал SHOT.

67-летний политик проходит лечение в 52-ой городской клинической больнице в Москве. Он находится в отделении ревматологии. Состояние Макарова врачи оценивают как средней степени тяжести.

Ранее специалисты регионального Роспотребнадзора спрогнозировали возвращение коронавируса в Рязанскую область. А в городской поликлинике №2 рязанцев уже приглашают пройти ревакцинацию (читать подробнее).