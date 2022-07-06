В рязанской больнице №8 после ремонта открылось приемное отделение

Теперь потоки пациенток разделены. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Рязанской области.

В рязанской больнице №8 после ремонта открылось второе крыло приемного отделения для плановых пациенток. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«Теперь потоки пациенток, обратившихся за экстренной и плановой медицинской помощью, будут разделены. Это повысит комфортность пребывания в приемном отделении и качество оказываемой помощи», - сообщили в ведомстве.

ГКБ №8 - это профильное лечебно-диагностическое учреждение, оказывающее экстренную и плановую специализированную медицинскую помощь женщинам с гинекологическими заболеваниями, патологией беременности в сроке до 22 недель, а также в послеродовой период.