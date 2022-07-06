Врио Павел Малков обещал разобраться с платными парковками в Рязани

6 июля врио губернатора Рязанской области Павел Малков провел в социальной сети «ВКонтакте» прямой эфир, в рамках которого ответил на вопросы жителей.

Один из вопросов касался отсутствия парковочных мест в центре Рязани, а также того, что деньги с платных парковок бюджет города почти не получает.

Павел Викторович обещал разобраться с вопросом платных парковок в Рязани. Что касается отсутствия парковочных мест, глава региона отметил: нужно во всем проявлять комплексный подход.

- Мы выезжали на строительство нового онкодиспансера, я спросил: где здесь парковка? Те места, что запланированы проектом, даже сотрудников учреждения не обеспечат… Сейчас расширяется запланированная парковка, предусматривается новая. То же самое касается нашего центра – площадь Ленина, улица Почтовая. Мы запланировали определенные территории под парковку. Вопрос прорабатывается.