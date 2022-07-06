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Происшествия6 июля 2022 13:35

Рязанская улица Грибоедова утонула в кипятке

Эффектный прорыв теплотрассы горожане сняли на видео и отправили в соцсеть
Источник:kp.ru
Улица Грибоедова в Рязани скрылась под горячей водой.

Улица Грибоедова в Рязани скрылась под горячей водой.

В Рязани снова прорвало теплотрассу на улице Грибоедова. Эффектное видео утонувшей в кипятке проезжей части появились в группе «Рязань Online» во вторник, 5 июля.

На кадрах хорошо просматривается источник неприятностей – фонтан горячей воды, активно заливающей асфальт. При этом автор видео отнесся к происходящему с юмором и сопроводил съемку интересным звукорядом. По словам очевидцев, прорвало трубы «сегодняшней ночью».

Отметим, что аварии на теплотрассе на улице Грибоедова не раз становились причиной перекрытия движения. Устав от постоянных ремонтов, в 2019 году власти Рязани решили капитально отремонтировать магистраль. Работы с переменным успехом велись на протяжении нескольких месяцев.