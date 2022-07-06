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Общество6 июля 2022 13:07

В этом году отремонтируют часть дороги Рязань – Скопин

Здесь уложат два слоя асфальта, отремонтируют остановки и установят новые знаки
Источник:kp.ru

В этом году планируется отремонтировать более семи километров автодороги Рязань – Скопин. Для ремонта запланирован участок от границы Пронского района до пересечения с трассой Р-22 «Каспий». Работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Первоначально ремонт планировался в 2023 году, но благодаря поддержке федерального центра дорогу сделают уже в этом году.

На дороге снимут старое покрытие, уложат два слоя асфальта, отремонтируют остановки общественного транспорта, установят новые знаки и нанесут дорожную разметку.