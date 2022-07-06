6 июля в Рязанской области выявили всего 32 новых случая коронавируса

В среду, 6 июля, в Рязанской области выявлено 32 новых случая коронавируса. Это на два человека меньше, чем сутками ранее. Всего же за время пандемии заболевание подтвердилось у 122 556 рязанцев.

Госпитализация за сутки потребовалась четверым заболевшим.

В летальный список внесли одну фамилию. Всего, по официальным данным, пандемия в регионе унесла жизни 3 410 человек.

Тем временем, Рязанцев пригласили на ревакцинацию от коронавируса в поликлинику №2, напомнив, что очередная волна COVID-19 может прийти уже совсем скоро.