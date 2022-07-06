Двое рязанцев украли прокатный электросамокат в поселке Соколовка

Полицейские задержали двоих рязанцев, подозреваемых в краже прокатного электросамоката. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В дежурную часть обратился сотрудник фирмы, которая организует прокат электросамокатов на улицах областного центра. Мужчина рассказал, что транспорт пропал в поселке Соколовка. Также он пояснил, что противоугонная система транспорта работает, даже когда устройство разряжено.

Полицейские получили сведения о примерном месте нахождения пропавшего самоката. Дальше они выяснили, что к краже причастны живущие в одной квартире 33-летний и 39-летний рязанцы.

Отмечается, что старший из злоумышленников ранее был судим за кражу, грабеж и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. В общей сложности в местах заключения он провел более 8 лет.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.