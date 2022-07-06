Жара в Рязанской области 7 июля достигнет +33 градусов

Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует на 7 июля жару до +33 градусов. Существенных осадков при этом не предвидится.

По опубликованной областным ГУ МЧС информации, в темное время суток температура в Рязанской области будет в пределах +13...+18. Днем же воздух прогреется до +28...+33 градусов.

Кстати, несмотря на тот факт, что в конце июня - начале июля был целый ряд жарких дней, в самой Рязани 30-градусная отметка преодолена лишь единожды - 27 июня. При этом засушливый период к 6 июля, когда местами брызнул небольшой дождь, составил почти две недели.