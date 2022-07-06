В Туме утонула 15-летняя девочка

Во вторник, 5 июля, в поселке Тума произошла трагедия. Во время купания на затопленном карьере оступилась и ушла под воду 15-летняя девочка. Взрослые отдыхающие достали ребенка из водоема, но спасти не смогли.

По факту смерти девочки Касимовский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области проводит доследственную проверку. Произведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы.

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