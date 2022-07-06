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Происшествия6 июля 2022 11:17

В Туме утонула 15-летняя девочка

Трагедия произошла на затопленном карьере
Источник:kp.ru

Во вторник, 5 июля, в поселке Тума произошла трагедия. Во время купания на затопленном карьере оступилась и ушла под воду 15-летняя девочка. Взрослые отдыхающие достали ребенка из водоема, но спасти не смогли.

По факту смерти девочки Касимовский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области проводит доследственную проверку. Произведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы.

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