Дождь, гроза и сильный ветер. МЧС предупредило рязанцев о скорой непогоде

В ближайшие часы и до конца суток 6 июля местами на территории Рязанской области ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах гроза и усиление ветра. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, предупреждает ГУ МЧС России по Рязанской области.
По данным ведомства, непогода ожидается в ближайшие три часа. В связи с этим в управлении МЧС просят рязанцев соблюдать простые правила безопасности:
- не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, ЛЭП и деревьями;
- ограничить время нахождения на улице;
- не пользоваться для освещения открытым огнем.
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