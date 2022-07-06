После матча легенд «Спартака» в Касимове со стадиона украли мебель

В Касимове после матча легенд московского «Спартака» произошла кража. Как сообщает УМВД по Рязанской области, пропали стулья ручной работы, которые стояли на площадке для отдыха гостей спортивного праздника.

Дело было уже после мероприятия с участием именитых футболистов Андрея Тихонова, Дмитрия Аленичева, Егора Титова, комментатора Виктора Гусева и других звезд. Когда со стадиона вывозили оборудование и мебель, стулья не поместились. Так как было уже поздно, их решили оставить до утра на стадионе в укромном месте.

Однако ночью предметы мебели, которые выглядели добротно и дорого, случайно проходя мимо, заметили двое мужчин — 38 и 44 лет. Старший был судим за кражу. Она забрали стулья, утром продали их случайному автомобилисту, а на вырученные деньги устроили застолье, информация о котором и достигла ушей полицейских.

«В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ», - рассказала в пресс-службе областного УМВД.

Похищенное изъято.