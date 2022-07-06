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Происшествия6 июля 2022 10:08

Задержан подозреваемый в убийстве двоих рязанцев, а также еще семи человек

Преступления 49-летний житель Ставрополья совершил 20 лет назад
Источник:kp.ru

Полицейские задержали 49-летнего жителя Ставрополья, подозреваемого в убийстве девяти человек в 2002 году. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает «Интерфакс».

По данным информационного агентства, жертвами задержанного стали двое мужчин из Рязанской области, убитых из-за неприязненных отношений. Кроме того, задержанному вменяют убийства еще четырех женщин и трех мужчин в Луховицком районе Подмосковья.

Сотрудники уголовного розыска доставили ранее судимого за умышленное причинение вреда здоровью, кражу и мошенничество подозреваемого на допрос.