Стыд и срам. Рязанцы показали, как выглядит платный туалет на автовокзале в Скопине

Рязанцы возмущены состоянием общественной уборной на автовокзале Скопина. Фото: Наталья ЛЫКОВА.

Жители и гости города Скопина, что в Рязанской области, искренне возмущены состоянием общественной уборной в здании местного автовокзала. Фотографии интерьера появились в соцсети в среду, 6 июля.

На снимках видно, что помещение, за посещение которого, кстати, взимается плата в 15 рублей, выглядит не лучшим образом. Автор фото рассказала, что из имеющихся трех кабинок работает лишь одна и нет места, где можно оставить сумки. Более того, в уборной отсутствует даже слив – вместо этого персонал заботливо расставил вокруг ведра с водой.

- И это соблюдение санитарных норм? Исправьте положение! Не позорьте город! – написала рязанка.

Слива нет, но есть ведра с водой. Фото: Наталья ЛЫКОВА.

В сообщении женщина охарактеризовала увиденное, как «стыд и срам» и обратилась напрямую к местной администрации с недоумением, как можно содержать в таком состоянии уборную центрального автовокзала.