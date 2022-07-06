«Никаких модераторов, открытый диалог». Малков ответит на вопросы рязанцев в прямом эфире.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков решил пообщаться 6 июля с жителями региона в новом формате – «в прямом эфире в соцсетях».

«Выйду в эфир на своей странице во «ВКонтакте» и буду разговаривать с вами онлайн. Никаких модераторов, будем вести открытый диалог. Встречаемся в 16:00, готовьте ваши вопросы», - предложил Малков.

Ранее глава региона признался, что продолжает удивляться убыточности рязанских МУПов (читать подробнее).

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