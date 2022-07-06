Павел Малков продолжает удивляться убыточности рязанских МУПов

Глава Рязанской области Павел Малков продолжает удивляться убыточности рязанских муниципальных предприятий. Об этом он сказал ТКР.

«Меня по-прежнему удивляет, что у нас большинство учреждений почему-то убыточные. Я не могу понять, как этого можно добиться, но тем не менее они все работают в минус, а мы их спонсируем из бюджета», - сказал Малков.

По словам врио губернатора, с каждым предприятием необходимо разбираться персонально, каждому предлагать план развития.

«Мы везде готовы вкладывать деньги, но если понимаем, что предприятие выходит на новый уровень, начинает работать в безубыточном режиме и дает какие-то дополнительные сервисы жителям Рязани и области», - отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что из 15 муниципальных предприятий Рязани шесть в 2022 году работают в убыток (кто и с каким минусом работает).

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