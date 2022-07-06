У молодой семьи в Спасском районе сгорел дом

В селе Кидусово Спасского района 5 июля сгорел дом. Крова лишилась молодая семья. Фото: ryazpressa.ru

В селе Кидусово Спасского района 5 июля сгорел дом. Крова лишилась молодая семья, сообщает издательство «Пресса».

Вечером, после 18:00, проезжавший мимо водитель увидел, что во дворе горит сарай. Он первым позвал на помощь. В это время глава семейства был на работе, а хозяйка вместе со старшим ребенком находилась в огороде.

«Из-за жары огонь быстро распространялся и за считанные минуты добрался до дома», - отмечают коллеги.

Женщина только успела ринуться в дом, схватить младшего ребенка, документы и выбежать на улицу. Приехавшие пожарные уже не смогли ничего сделать — жилище было уничтожено.