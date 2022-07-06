Мест не хватает, молятся на улице. Мусульмане вновь напомнили, что в Рязани нет мечети. Фото: ДУМ Рязанской области.

Имам-мухтасиб Рязанской области Рашид-хазрат Бултачеев вновь напомнил об острой нужде мусульман Рязани в здании мечети. Произошло это на очередном заседании Совета по вопросам гармонизации межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений в горадминистрации.

В настоящее время молитвенные помещения Духовного управления мусульман Рязанской области переполнены. В молельный дом, на еженедельный коллективный пятничный намаз приходит 600-800 мусульман, а в молельную комнату на улице Пугачева - 400-500 верующих. Многие прихожане молятся на улице.

Ранее чиновники правительства Рязанской области заявили, что сейчас на территории Рязани нет свободных от прав третьих лиц земельных участков, в границах которых возможно размещение зданий религиозного назначения (читать подробнее).

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