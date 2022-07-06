Массовое ДТП на улице Есенина спровоцировал 19-летний водитель Toyota.

В ночь на 6 июля в Рязани у дома 26/14 на улице Есенина 19-летний парень устроил массовое ДТП. Пострадали двое его пассажиров-сверстников - молодой человек и девушка.

Как сообщает УМВД по Рязанской области, примерно в 00:15 юный водитель внедорожника марки Toyota на большой скорости не справился с управлением и врезался в Volkswagen Jetta. Затем внедорожник по инерции продолжил движение, опрокинулся и столкнулся еще с припаркованным Vokswagen Polo.

Также в полиции отметили, что водитель автомобиля Toyota — житель Спасского района.