Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия6 июля 2022 7:19

Массовое ДТП на улице Есенина спровоцировал 19-летний водитель

Его Toyota врезалась сначала в один Vokswagen, а затем, перевернувшись, в другой
Источник:kp.ru
Массовое ДТП на улице Есенина спровоцировал 19-летний водитель Toyota.

Массовое ДТП на улице Есенина спровоцировал 19-летний водитель Toyota.

В ночь на 6 июля в Рязани у дома 26/14 на улице Есенина 19-летний парень устроил массовое ДТП. Пострадали двое его пассажиров-сверстников - молодой человек и девушка.

Как сообщает УМВД по Рязанской области, примерно в 00:15 юный водитель внедорожника марки Toyota на большой скорости не справился с управлением и врезался в Volkswagen Jetta. Затем внедорожник по инерции продолжил движение, опрокинулся и столкнулся еще с припаркованным Vokswagen Polo.

Также в полиции отметили, что водитель автомобиля Toyota — житель Спасского района.

Toyota врезалась сначала в один Vokswagen, а затем, перевернувшись, в другой.

Toyota врезалась сначала в один Vokswagen, а затем, перевернувшись, в другой.