В 15 районах Рязанской области 6 июля отключат электричество.
В среду, 6 июля 2022 года в 15 районах Рязанской области отключат электроснабжение. Без света останутся жители более 60 населенных пунктов.
Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Рыбновский район:
- деревня Старое Веселево, деревня Валищево, деревня Баграмово, деревня Зеленинские Дворики — с 14:00 до 17:00.
Касимовский район:
- село Любовниково, деревня Аксеново, деревня Холопово — с 13:00 до 19:00;
- деревня Давыдово — с 09:30 до 17:00;
- деревня Ашуково — с 09:30 до 16:30;
- поселок станции «Касимов», деревня Селизово, село Бабино-Булыгино — с 09:00 до 14:00;
- село Лався, деревня Чуликса, деревня Чаур, поселок Гусь Железный — с 05:00 до 09:00.
Скопинский район:
- село Костемерево, деревня Московка, село Новобараково, село Городецкое, деревня Конюхово — с 13:00 до 17:00;
- село Шелемишево — с 10:00 до 16:00;
- поселок Павелец, село Пупки — с 09:00 до 16:00;
- село Горлово — с 09:00 до 14:00.
Рязанский район:
- деревня Шелудино-2, деревня Романцево — с 10:00 до 16:00.
Клепиковский район:
- деревня Борисково, деревня Малахово, деревня Андроново — с 10:00 до 15:00;
- деревня Снохино, деревня Симоново — с 09:00 до 17:00;
- село Криуша — с 08:30 до 15:30.
Чучковский район:
- село Протасьев Угол — с 09:30 до 17:00.
Спасский район:
- село Перкино, село Ярустово — с 09:00 до 17:00.
Ухоловский район:
- село Покровское, деревня Соловачево — с 09:00 до 17:00.
Милославский район:
- село Архангельское, деревня Бугровка — с 09:00 до 17:00.
Сараевский район:
- село Паники — с 09:00 до 16:00.
Шиловский район:
- село Боровое, село Борок, село Сасыкино — с 09:00 до 17:00.
Кораблинский район:
- поселок Летогоща — с 09:00 до 17:00.
Путятинский район:
- поселок Тырница, поселок Агрокультура, село Воршево, поселок Александровские Выселки, село Строевское — с 09:00 до 17:00.
Шацкий район:
- село Борки — с 09:00 до 17:00;
- село Черная Слобода, село Лесное Конобеево, село Аксельмеево, село Шаморга, деревня Алеменево, деревня Кормилица, село Польное Конобеево, село Темешево — с 07:00 до 09:30.
Старожиловский район:
- село Чернобаево, деревня Горловское, деревня Акулово, деревня Акуловский Участок, село Гребнево — с 08:00 до 17:00.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
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