В 15 районах Рязанской области 6 июля отключат электричество.

В среду, 6 июля 2022 года в 15 районах Рязанской области отключат электроснабжение. Без света останутся жители более 60 населенных пунктов.

Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Рыбновский район:

- деревня Старое Веселево, деревня Валищево, деревня Баграмово, деревня Зеленинские Дворики — с 14:00 до 17:00.

Касимовский район:

- село Любовниково, деревня Аксеново, деревня Холопово — с 13:00 до 19:00;

- деревня Давыдово — с 09:30 до 17:00;

- деревня Ашуково — с 09:30 до 16:30;

- поселок станции «Касимов», деревня Селизово, село Бабино-Булыгино — с 09:00 до 14:00;

- село Лався, деревня Чуликса, деревня Чаур, поселок Гусь Железный — с 05:00 до 09:00.

Скопинский район:

- село Костемерево, деревня Московка, село Новобараково, село Городецкое, деревня Конюхово — с 13:00 до 17:00;

- село Шелемишево — с 10:00 до 16:00;

- поселок Павелец, село Пупки — с 09:00 до 16:00;

- село Горлово — с 09:00 до 14:00.

Рязанский район:

- деревня Шелудино-2, деревня Романцево — с 10:00 до 16:00.

Клепиковский район:

- деревня Борисково, деревня Малахово, деревня Андроново — с 10:00 до 15:00;

- деревня Снохино, деревня Симоново — с 09:00 до 17:00;

- село Криуша — с 08:30 до 15:30.

Чучковский район:

- село Протасьев Угол — с 09:30 до 17:00.

Спасский район:

- село Перкино, село Ярустово — с 09:00 до 17:00.

Ухоловский район:

- село Покровское, деревня Соловачево — с 09:00 до 17:00.

Милославский район:

- село Архангельское, деревня Бугровка — с 09:00 до 17:00.

Сараевский район:

- село Паники — с 09:00 до 16:00.

Шиловский район:

- село Боровое, село Борок, село Сасыкино — с 09:00 до 17:00.

Кораблинский район:

- поселок Летогоща — с 09:00 до 17:00.

Путятинский район:

- поселок Тырница, поселок Агрокультура, село Воршево, поселок Александровские Выселки, село Строевское — с 09:00 до 17:00.

Шацкий район:

- село Борки — с 09:00 до 17:00;

- село Черная Слобода, село Лесное Конобеево, село Аксельмеево, село Шаморга, деревня Алеменево, деревня Кормилица, село Польное Конобеево, село Темешево — с 07:00 до 09:30.

Старожиловский район:

- село Чернобаево, деревня Горловское, деревня Акулово, деревня Акуловский Участок, село Гребнево — с 08:00 до 17:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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