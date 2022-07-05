Главный офис КВЦ разместят в здании на улице Горького

Главный офис КВЦ разместят в части здания на улице Горького, находящегося в долевой собственности МП «Кустовой вычислительный центр» с 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба парламента областного центра.

На реконструкцию помещения, расположенного БЦ «Капитал», планируют потратить 21 миллион рублей. Причем, предприятие планирует использовать на эти цели собственные оборотные средства, без привлечения кредитов.

«Вместе с тем, для проведения реконструкции необходимо пройти специальную процедуру: из общедолевой собственности выделить долю имущества КВЦ в натуре. Кроме того, по предварительным подсчетам проведенный ремонт окупится только через семь лет», - рассказали в Гордуме.