На окраине Рязани произошло ДТП из-за почувствовавшей себя плохо женщины-водителя

5 июля около 15 часов произошло ДТП вблизи строения 25 по улице Южный промузел. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.
По предварительной информации, 58-летняя женщина-водитель на автомобиле Nissan Terrano, почувствовала себя плохо и столкнулась трактором МТЗ под управлением 29-летнего водителя.
В результате аварии травмы получила водитель иномарки, а также трое пассажиров в возрасте 4, 18 и 22 лет. Им оказана медицинская помощь.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства произошедшего уточняются.