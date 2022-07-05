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Происшествия5 июля 2022 17:28

На окраине Рязани произошло ДТП из-за почувствовавшей себя плохо женщины-водителя

На улице Южный промузел Nissan Terrano столкнулся с трактором
Источник:kp.ru

5 июля около 15 часов произошло ДТП вблизи строения 25 по улице Южный промузел. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

По предварительной информации, 58-летняя женщина-водитель на автомобиле Nissan Terrano, почувствовала себя плохо и столкнулась трактором МТЗ под управлением 29-летнего водителя.

В результате аварии травмы получила водитель иномарки, а также трое пассажиров в возрасте 4, 18 и 22 лет. Им оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства произошедшего уточняются.