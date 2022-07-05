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Политика5 июля 2022 16:28

Павел Малков поручил заняться памятниками деревянного зодчества на улице Щедрина

Врио главы региона распорядился провести инвентаризацию исторических зданий
Источник:kp.ru
Улица Щедрина уже давно требует любви и должного ухода. Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.

Улица Щедрина уже давно требует любви и должного ухода. Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков поручил провести инвентаризацию памятников деревянного зодчества на улице Щедрина. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Нужно сделать эту улицу интересной людям. Сразу подчеркну, никаких новоделов и антипримеров реконструкции исторических зданий, которые горожане уже наблюдали, быть не должно. И тем более случаев, когда дома странным образом сгорают или сносятся. Я не разрешу на таких местах никакого строительства», - заявил исполняющий обязанности.

Также Павел Малков обозначил проблемы, типичные для областного цента и касающиеся улицы Щедрина в том числе. Это вопрос организации парковки и возможности перемещения электрокабелей под землю.