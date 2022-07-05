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Происшествия5 июля 2022 16:02

В Рязанской области перевернулась фура с прицепом

ДТП произошло на автодороге Сасово - Пителино
Источник:kp.ru
Авария произошла на автодороге Сасово - Пителино.

Авария произошла на автодороге Сасово - Пителино.

Во вторник, 5 июля на автодороге Сасово - Пителино перевернулась фура с прицепом. Фотографии с места ДТП «КП-Рязань» прислал очевидец аварии.

На кадрах виден грузовой автомобиль, лежащий на боку у обочины дороги. На одном из фото можно заметить живого и невредимого мужчину, прилегшего в тени грузовика. Судя по всему, это и есть водитель фуры.

В пресс-службе регионального ГИБДД сообщили, что пострадавших в аварии нет. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются

На этом фото можно заметить мужчину, прилегшего в тени грузовика.

На этом фото можно заметить мужчину, прилегшего в тени грузовика.