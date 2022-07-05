В Рязани сняли мужчину, вылезшего голым из окна

В Рязани на улице Шереметьевской голый мужчина вылез из окна. Видеоролик, запечатлевший инцидент, опубликовало издание RZN.info.

На кадрах видно, как обнаженный незнакомец ходит по газовой трубе на уровне второго этажа, в то время как внизу его уже ждет полицейский. Затем чудак вытаскивает москитную сетку, бросает ее вниз и скрывается в оконном проеме.

При этом автор видео предположил, что мужчина находился под воздействием синтетических наркотиков.

Позже в пресс-службе регионального УМВД сообщили, что возмутителя спокойствия передали медикам.

Проводится проверка обстоятельств инцидента.