В Рязани сняли мужчину, вылезшего голым из окна

В Рязани на улице Шереметьевской голый мужчина вылез из окна. Видеоролик, запечатлевший инцидент, опубликовало издание RZN.info.
На кадрах видно, как обнаженный незнакомец ходит по газовой трубе на уровне второго этажа, в то время как внизу его уже ждет полицейский. Затем чудак вытаскивает москитную сетку, бросает ее вниз и скрывается в оконном проеме.
При этом автор видео предположил, что мужчина находился под воздействием синтетических наркотиков.
Позже в пресс-службе регионального УМВД сообщили, что возмутителя спокойствия передали медикам.
Проводится проверка обстоятельств инцидента.