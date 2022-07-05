Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия5 июля 2022 12:01

В Рязанской области задержали браконьера, ловившего рыбу при помощи сети-ловушки

В отношении 30-летнего мужчины возбудили уголовное дело
Источник:kp.ru

На реке Кишня недалеко от деревни Ужалье полицейские совместно с представителями Рыбнадзора задержали за браконьерство 30-летнего жителя Рязанского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«Ранее полицейские обнаружили на реке установленную сеть-ловушку. Предполагая, что злоумышленник вернется за уловом, оперативники уголовного розыска выставили рядом с этим местом пункт скрытого наблюдения», - рассказали в ведомстве.

И действительно, вечером к водоему подъехал автомобиль. Из него вышел мужчина и стал вытаскивать ловушку. Злоумышленника задержали, а сеть изъяли.

Возбуждено уголовное дело.