Погода влажных субтропиков. Рязанскую область в среду накроет жара с грозовыми дождями

В среду, 6 июля, в Рязанской области наконец-то возможен дождь. Его в отдельных уголках региона ожидают местные МЧС и синоптики.

В целом будет преобладать переменная облачность. Ночью без осадков, а в дневные часы местами прольется кратковременный дождь с грозой. Ветер южный и юго-западный, до 10 метров в секунду. При грозе его порывы усилятся до 12 – 17 метров в секунду. Атмосферное давление останется в норме – 748 мм ртутного столба.

Что касается температуры, то ночи по-прежнему комфортные. В предрассветные часы +11…+16 градусов. Днем на солнце воздух раскалится до +27…+32.

Но, как признаются специалисты центра «Фобос», такие высокие показатели температуры вкупе с потенциальными дождями вряд ли принесут облегчение. Скорее наоборот – сделают погоду неким аналогом климата влажных субтропиков.