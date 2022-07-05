Парень и девушка украли сбережения рязанки, сделав один телефонный звонок

Полицейские задержали 28-летнего парня и его 26-летнюю подружку по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратилась 69-летняя рязанка, рассказавшая, что с ее банковского счета пропали 27 тысяч рублей. Пропажу денег женщина обнаружила, когда попыталась расплатиться картой за покупки.

Оперативникам пенсионерка рассказала, что недавно к ней в квартиру позвонили двое молодых людей. Они попросили воспользоваться мобильным телефоном якобы для звонка своим родителям. Женщина не отказала нежданным гостям и дала мобильный телефон.

После непродолжительного разговора парень и девушка поблагодарили женщину и ушли.

Полицейские составили со слов пострадавшей описание внешности злоумышленников. По нему оперативники узнали подозреваемых. Ранее они неоднократно попадали в поле зрения правоохранительных органов.

«Они привлекались к ответственности за незаконное хранение наркотиков и хищения. Причем, мужчина подозревается в совершении аналогичного мошенничества с сотовым телефоном, от которого недавно пострадала другая пенсионерка», - рассказали в УМВД.

После задержания выяснилось, что украденные деньги парочка потратила на покупку наркотиков. Возбуждено уголовное дело.