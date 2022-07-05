МЧС предупреждает жителей Рязани и области о жаре в +32 градуса

Погода в ближайшие дни устроит рязанцам настоящее испытание. Столбики термометров с запасом преодолеют отметку в +30 градусов. По этому случаю региональное МЧС распространило предупреждение для жителей.

По прогнозам синоптиков, в отдельных районах области местами воздух раскалится до +32. При этом жара задержится в регионе на четыре дня – с 5 по 8 июля. Спасатели призвали горожан не посещать леса и ни в коем случае не разжигать на природе костры. Аккуратнее стоит быть и тем, кто курит – непотушенные спички и окурки могут привести к печальным последствиям.

Ранее МЧС предупредило рязанцев о чрезвычайной пожарной опасности в лесах Клепиковского района. Из-за сухой и жаркой погоды уровень повысился до пятого, максимального (читать подробнее).