Фасад рязанской поликлиники №11 капитально отремонтируют за 24 млн рублей

Рязанскую поликлинику №11 ждет капитальный ремонт фасада. Это свидетельствует из данных открытого конкурса, который появился на портале госзакупок 30 июня.

Согласно размещенной документации, подрядчику предстоит демонтировать старую отмостку и сделать новую, восстановить поврежденную временем кирпичную кладку и утеплить наружные стены при помощи вентфасада с облицовкой панелями. Также планируется отремонтировать пешеходные дорожки и установить охранный комплекс с видео.

Начальная цена за все работы 24,3 млн рублей. Полностью обновить фасад здания подрядчик должен будет в течение 80 дней с момента заключения договора, но не позднее 30 ноября 2022 года. Гарантийный срок на новую облицовку не менее пяти лет.

Поликлиника №11 медленно ремонтируется с 2019 года. Сначала в медучреждении привели в нормальный вид входную группу, а после сделали косметический ремонт на втором и третьем этажах.