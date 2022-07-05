Пьяный водитель на ВАЗ вылетел с дороги под Рязанью, совершив невероятный кульбит.

Поздно вечером 4 июля в Рязанском районе произошло серьезное ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, недалеко от села Поляны 47-летний пьяный водитель за рулем автомобиля ВАЗ-2111 не справился с управлением, вылетел с дороги и перевернулся.

В ДТП пострадали три человека, включая и водителя.

В результате дорожного происшествия водитель и двое его пассажиров в возрасте 31 и 37 лет получили травмы.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых девять человек получили различные травмы.

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