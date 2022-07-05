Мэрия Рязани пообещала разобраться со стихийной торговлей на Первомайском проспекте

Елена Сорокина поручила решить вопрос стихийной торговли на Первомайском проспекте. Фото: администрация Рязани.

Власти Рязани усилят контроль за несанкционированной торговлей в областном центре. Такое поручение подчиненным дала глава администрации Елена Сорокина в ходе очередного рабочего совещания, которое прошло в мэрии в понедельник, 4 июля.

Чиновников заинтересовал, в частности, Первомайский рынок в центре города. Там, как и в других торговых точках, предусмотрено определенное количество бесплатных мест, где садоводы и дачники могут реализовать выращенные овощи, фрукты и ягоды. Однако продавцы давно вышли за пределы рынка и расположились уже вдоль тротуара. Теперь в ситуации разберется контрольно-аналитическое управление мэрии.

Власти областного центра давно, постоянно и безуспешно борются со стихийной торговлей на тротуарах. Только в 2021 году продавцам выписали более 1000 протоколов, а городской бюджет пополнили более двух миллионов рублей штрафов (читать подробнее).