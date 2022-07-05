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Происшествия5 июля 2022 6:06

Санавиация экстренно доставила из Новомичуринска в Рязань пожилую женщину

Экстренная эвакуация понадобилась пациентке хирургического отделения
Источник:kp.ru
4 июля 2022 года санавиация доставила из Новомичуринска в Рязань пожилую женщину. Фото: ryazpressa.ru

4 июля 2022 года санавиация доставила из Новомичуринска в Рязань пожилую женщину. Фото: ryazpressa.ru

4 июля санавиация доставила из Новомичуринска в Рязань пожилую женщину. Вертолет приземлился на стадионе городка в Пронском районе примерно в 22:20. Там сотрудники скорой помощи ждали врача из областного центра, чтобы тот осмотрел больную перед операцией.

«Это пациентка нашего хирургического отделения. Эвакуация экстренная: понадобилась квалифицированная помощь в одной из больниц Рязани», - приводит издательство «Пресса» слова главного врача местной больницы Марины Серяпиной.

Кстати, ориентир для посадки вертолета включенными световыми сигналами дал патрульный автомобиль ДПС. Госавтоинспекция поделилась соответствующей видеозаписью.