Санавиация экстренно доставила из Новомичуринска в Рязань пожилую женщину

4 июля 2022 года санавиация доставила из Новомичуринска в Рязань пожилую женщину. Фото: ryazpressa.ru

4 июля санавиация доставила из Новомичуринска в Рязань пожилую женщину. Вертолет приземлился на стадионе городка в Пронском районе примерно в 22:20. Там сотрудники скорой помощи ждали врача из областного центра, чтобы тот осмотрел больную перед операцией.

«Это пациентка нашего хирургического отделения. Эвакуация экстренная: понадобилась квалифицированная помощь в одной из больниц Рязани», - приводит издательство «Пресса» слова главного врача местной больницы Марины Серяпиной.

Кстати, ориентир для посадки вертолета включенными световыми сигналами дал патрульный автомобиль ДПС. Госавтоинспекция поделилась соответствующей видеозаписью.