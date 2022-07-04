На выдвижение в губернаторы Рязанской области документы подал Андрей Еременко

Еще один политик решил побороться за пост губернатора Рязанской области. Речь идет об Андрее Еременко - председателе Совета регионального отделения партии «Родина».
По данным избиркома, он уже подал документы о выдвижении своей кандидатуры на выборы губернатора.
Ранее «КП-Рязань» сообщала, что верхушка ЛДПР предложила на губернаторские выборы в Рязанской области 39-летнего Дмитрия Репникова (читать подробнее).
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