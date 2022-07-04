На выдвижение в губернаторы Рязанской области документы подал Андрей Еременко

Еще один политик решил побороться за пост губернатора Рязанской области. Речь идет об Андрее Еременко - председателе Совета регионального отделения партии «Родина».

По данным избиркома, он уже подал документы о выдвижении своей кандидатуры на выборы губернатора.

Ранее «КП-Рязань» сообщала, что верхушка ЛДПР предложила на губернаторские выборы в Рязанской области 39-летнего Дмитрия Репникова (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!