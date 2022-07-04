Рязанский модный магазин разыскивает мужчину, укравшего желтую шапку

Владельцы магазина разыскивают этого мужчину. Фото: запись камер видеонаблюдения.

Рязанский модный магазин Butovo разыскивает мужчину, который якобы украл желтую шапку. Информацию об этом «КП-Рязань» сообщили учредители торговой точки.

Любопытно, что владельцы магазина дали подозреваемому в краже время, чтобы исправить свою «ошибку».

«Любитель желтых шапок у тебя 15 минут. После интересное-интересное кино передадим компетентным органам», - написано в сообщении, опубликованном в одной из социальных сетей.

В качестве примет указываются две татуировки: на одной ноге - 14, на другой - 88.

Шапка, о которой идет речь, стоит 1600 рублей, поэтому привлечь злоумышленника можно только за мелкое хищение. Наказание за подобный проступок предусматривает административный штраф в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее трех тысяч рублей.

Также за мелкое хищение могут арестовать на десять-пятнадцать суток, либо назначить обязательные работы на срок до 120 часов.